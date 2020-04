Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Centrica : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 22/04/2020 à 14:42









(CercleFinance.com) - Centrica lâche 4,5% à Londres, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 50 à 29 pence sur le titre du groupe énergétique britannique. Le broker réduit de 30% de ses prévisions 2020-22, anticipant une chute de la demande en électricité en 2020 plus forte qu'attendu précédemment. En outre, il n'attend pas de versement de dividende par action au titre de l'exercice en cours.

Valeurs associées CENTRICA LSE -3.20%