Centrica : le titre s'envole après les réductions d'effectif

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de 6,5% à la Bourse de Londres après avoir fait plusieurs annonces importantes. La direction de Centrica a nommé hier un nouveau directeur financier, réduit de moitié la taille du conseil d'administration et a reporté la restructuration de 2020E et 2021E principalement au 2ème semestre 2020E. L'accélération des économies de coûts va entraîner une réduction d'environ 5 000 postes dans le Groupe, plus de la moitié des départs devant provenir de direction. Suite à ce plan de réduction de coûts, Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 70 p. ' Nous avons réduit notre bénéfice par action (BPA) ajusté 2020E et 2021E de 11% et 3% respectivement, en raison de notre estimation supposée plus faible dans l'offre des entreprises ' indique Crédit Suisse. ' Nous incluons déjà 250 millions de livres sterling de créances irrécouvrables supplémentaires en 2020E et 125 millions de livres sterling en 2021E ' rajoute le bureau d'analyses. ' Au niveau des réduction des coûts pour maintenir la compétitivité de Centrica, nous supposons que les 500 millions de livres sterling d'économies compenseront l'impact d'une récession (donc n'augmenteront pas l'EBIT) '.

Valeurs associées CENTRICA LSE +7.94%