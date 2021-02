Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Centrica : dans le vert après une analyse positive Cercle Finance • 10/02/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Centrica gagne plus de 1% à Londres alors que Credit Suisse reprend une couverture sur le titre avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 70 pence, jugeant que 'le consensus sous-estime à la fois les résultats et le potentiel d'expansion des multiples après la restructuration'. Ses attentes en termes de BPA pour le groupe énergétique britannique atteignent environ 6,9 pence pour 2022 et environ 7,9 pence pour 2023, des estimations supérieures de 21% et 23% aux consensus respectivement. 'Nous ne prévoyons qu'un ratio dette financière nette sur EBITDA de l'ordre d'une fois pour 2021, pavant la voie pour la reprise des paiements de dividendes avec une activité plus simple et davantage concentrée', ajoute Credit Suisse.

Valeurs associées CENTRICA LSE -0.65%