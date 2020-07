Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Centrica : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 28/07/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Centrica s'adjuge plus de 3% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 60 pence sur le titre du groupe énergétique britannique. 'La cession de l'activité de Centrica aux Etats-Unis pour 2,85 milliards de livres est selon nous de type transformant', juge le broker, ajoutant que l'impact Covid au premier semestre 2020 s'est révélé inférieur à son attente.

Valeurs associées CENTRICA LSE +3.85%