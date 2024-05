Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Centrica: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 13:35









(CercleFinance.com) - Centrica gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Londres, aidé par UBS qui relève sa recommandation sur le titre du groupe énergétique britannique de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 165 à 170 pence.



'Nous estimons que les objectifs pour Centrica Energy ne sont pas exigeants. Une nouvelle construction nucléaire pourrait avoir une justification stratégique et commerciale dans une structure RAB (base d'actifs régulés)', juge le broker.





Valeurs associées CENTRICA LSE +1.30%