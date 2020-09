Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Centrica : base de clientèle renforcée par une acquisition Cercle Finance • 04/09/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - Centrica cède 1% à Londres alors que le groupe énergétique annonce avoir conclu, via son activité gaz au Royaume Uni, un accord pour acquérir la base de clientèle en fourniture d'énergie de Robin Hood Energy, pour une somme non divulguée. Robin Hood Energy sert actuellement environ 112.000 clients résidentiels et 2.600 clients professionnels à travers 10.000 sites. La transaction devrait être finalisée le 16 septembre, le transfert des clients devant se dérouler sur les tous prochains mois.

Valeurs associées CENTRICA LSE -0.80%