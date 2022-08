Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Centrica: accord majeur d'achat de GNL en Louisiane information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - Centrica fait part de la signature d'un accord avec Delfin Midstream pour l'achat d'un million de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) sur 15 ans, dans le port en eau profonde de Delfin, au large des côtes de la Louisiane.



Cet accord fournit à Delfin un nouveau client clé qui facilitera une décision finale d'investissement pour la première installation d'exportation flottante de GNL aux États-Unis d'ici la fin de cette année, les opérations devant commencer en 2026.



Cet accord représentant un montant de sept milliards de livres sterling soutiendra donc l'expansion des capacités d'exportation de GNL des États-Unis, et doit aider Centrica à renforcer la sécurité énergétique du Royaume Uni et de l'Irlande.



Le groupe énergétique britannique rappelle avoir conclu, le mois dernier, un accord d'approvisionnement supplémentaire de quatre milliards de livres avec Equinor pour approvisionner 4,5 millions de foyers jusqu'en 2025.





