Centerview débauche Heuzé chez Rothschild pour se renforcer à Paris

PARIS, 7 décembre (Reuters) - La boutique américaine Centerview Partners a recruté le banquier Grégoire Heuzé, associé-gérant chez Rothschild, pour étoffer ses équipes en vue de poursuivre son expansion en Europe quelques mois après l'ouverture d'un bureau à Paris piloté par Matthieu Pigasse. Agé de 47 ans, Grégoire Heuzé va rejoindre Centerview en tant qu'associé, aux côtés de l'ex-banquier star de Lazard et de Nicolas Constant, également venu de la banque du Boulevard Haussmann. A l'oeuvre sur plusieurs transactions dans le secteur des transports, le banquier d'affaires a également - entre autres -été impliqué dans le rachat d'International Power par Engie ENGIE.PA ainsi que dans la tentative de prise de contrôle de Hermès HRMS.PA par LVMH LVMH.PA . Grégoire Heuzé était associé-gérant chez Rothschild depuis 2010. Le banquier, qui a effectué une partie de sa carrière en cabinet ministériel, a par ailleurs participé à la campagne présidentielle de l'actuel ministre de l'Economie Bruno Le Maire en 2017. Puissante aux Etats-Unis, Centerview est moins connue de l'autre côté Atlantique même si sa notoriété s'est récemment accrue, la banque conseillant le joaillier Tiffany TIF.N en passe d'être racheté par LVMH. Fondée par Blair Effron et Robert Pruzan en 2006, la boutique a maintenu ses projets d'expansion en Europe en ouvrant son bureau parisien en avril en dépit de la crise du Covid et de son impact économique sans précédent sur les entreprises de la région. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Philippe Lefief)

