Centene annonce un bénéfice surprise au troisième trimestre grâce à un faible taux d'imposition

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Centene CNC.N a annoncé mercredi un bénéfice surprise pour le troisième trimestre, aidé par un faible taux d'imposition.

Les actions de la société ont augmenté de près de 12 % dans les échanges avant bourse.

L'assureur santé a également prévu un bénéfice ajusté pour 2025 d'au moins 2,00 $ par action, au-dessus de sa prévision précédente d'environ 1,75 $. Les analystes avaient estimé un bénéfice de 1,68 $, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré avoir enregistré une dépréciation du goodwill hors trésorerie de 6,7 milliards de dollars après une analyse quantitative, ce qui a entraîné une perte nette de 13,50 dollars par action au troisième trimestre.

Centene a déclaré un ratio de coûts médicaux, le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 92,7% par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 90,70%.

La société a déclaré que l'augmentation était principalement due à des coûts accrus dans ses plans Obamacare ainsi qu'à l'augmentation des coûts médicaux dans les plans Medicaid, principalement en raison de la santé comportementale et des services de santé à domicile.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice trimestriel de 50 cents par action, contre une perte de 14 cents estimée par les analystes.