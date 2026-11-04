Cenovus estime que l'aggravation de la décote du brut canadien sera temporaire ; l'entreprise ne modifiera pas ses prévisions de production

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(Mises à jour et modifications apportées à la suite de la conférence téléphonique; ajout des commentaires du directeur général; ajout de la signature et des puces)

* Le résultat net du troisième trimestre s'élève à 3,36 milliards de dollars canadiens, contre 1,29 milliard un an plus tôt

* La production trimestrielle de pétrole dépasse pour la première fois le million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), atteignant 1,024 million de boepd

* Selon M. McKenzie, l'importante décote du brut lourd canadien reflète des facteurs mondiaux et non des contraintes liées aux oléoducs

par Amanda Stephenson et Dharna Bafna

La société canadienne Cenovus Energy

CVE.TO a déclaré mercredi qu'elle ne modifierait pas ses prévisions de production en réponse à la décote exceptionnellement importante enregistrée cet automne sur le brut de l'Ouest canadien, que la société estime temporaire.

Cenovus a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par une production pétrolière record et une amélioration des marges de raffinage.

Le directeur général Jon McKenzie a toutefois reconnu la récente faiblesse des prix du brut lourd canadien, qui ont commencé à chuter par rapport à l'indice de référence américain en octobre. Lundi, le Western Canada Select se négociait à plus de 30 dollars américains le baril en dessous du WTI, son écart le plus important depuis 2018.

Cette année-là, l’importante décote sur le brut de l’Alberta avait poussé le gouvernement provincial à ordonner à ses principaux producteurs de réduire leur production afin de maîtriser l’effondrement des prix.

Mais M. McKenzie a déclaré que la faiblesse actuelle des prix était différente, dans la mesure où elle n’est pas due à un manque de capacité des oléoducs canadiens, mais à des facteurs mondiaux. En particulier, les tarifs de fret élevés ont fortement réduit la demande d’exportation de barils canadiens réexportés depuis la côte du golfe du Mexique aux États-Unis.

Bien que la société ne sache pas quand la situation reviendra à la normale, M. McKenzie a déclaré qu’il s’attendait à ce que ces écarts importants soient temporaires et a ajouté que la société ne modifiait pas ses perspectives de production en conséquence.

"Nous continuerons à mettre en œuvre nos plans à long terme, à appliquer notre stratégie et à bien gérer nos activités malgré cette situation", a-t-il déclaré.

Cenovus, l’un des plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada, a produit un volume record de 1,024 million de barils équivalent pétrole par jour au cours du trimestre considéré, contre 832 900 boepd un an plus tôt.

La société a franchi pour la première fois la barre du million de barils équivalent pétrole par jour, la production ayant atteint des records trimestriels sur ses projets d’exploitation des sables bitumineux de Christina Lake, Foster Creek et Sunrise.

La marge de raffinage ajustée de la société a atteint 55,52 dollars canadiens par baril au troisième trimestre, contre 29,83 dollars canadiens au cours des trois mois précédents.

Cenovus a développé ses activités dans le secteur des sables bitumineux par le biais d’acquisitions. En octobre, elle a conclu un accord en vue d’acquérir Athabasca Oil ATH.TO dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’un montant de 5,7 milliards de dollars canadiens, ce qui ajouterait environ 45 000 boepd à sa production de sables bitumineux par traitement thermique.

Cette transaction, dont la finalisation est prévue en décembre, fait suite à l'acquisition de MEG Energy par Cenovus l'année dernière.

Au cours du troisième trimestre, Cenovus a traité 437 200 barils de brut par jour dans ses raffineries, contre 710 700 bpd un an plus tôt. La société a indiqué qu’un arrêt programmé de sa raffinerie de Lima avait pesé sur le débit de raffinage aux États-Unis.

Le taux global d’utilisation des unités de traitement du brut de Cenovus s’est établi à 92 %, tandis que la part de marché ajustée du raffinage aux États-Unis s’est élevée à 88 %.

Le résultat net de la société basée à Calgary, en Alberta, a atteint 3,36 milliards de dollars canadiens (2,40 milliards de dollars américains), soit 1,83 dollar canadien par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 1,29 milliard de dollars canadiens, soit 72 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3971 dollar canadien)