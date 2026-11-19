La société a affiché une solide dynamique financière sur les neuf premiers mois de l'année, accompagnée d'un relèvement de ses perspectives annuelles et d'une percée commerciale majeure dans la haute tension.

Au cours des neuf premiers mois de l'année (clos le 30 septembre 2026), le groupe a enregistré une progression de 15% de son chiffre d'affaires sur un an, à 1,783 milliard d'euros, dont 630 millions d'euros générés sur le seul troisième trimestre ( 20% en glissement annuel). Cette performance s'est appuyée sur un taux d'utilisation élevé des capacités dans ses deux segments et un mix de projets favorable, notamment dans les câbles.

L'Ebitda ajusté sur neuf mois est ressorti à 316 millions d'euros ( 21%), portant la marge à 17,7%, contre 16,9% un an plus tôt. Sur le troisième trimestre, l'Ebitda ajusté ressort à 101 millions d'euros ( 12%), avec une marge normalisée à 16%. De son côté, le résultat net après impôt sur neuf mois s'est affiché à 186 millions d'euros, en hausse de 26%.

Carnet de commandes record et percée dans le HVDC

Au 30 septembre 2026, le carnet de commandes du groupe atteint un sommet historique de 5,2 milliards d'euros, en nette augmentation par rapport aux 3,9 milliards d'euros affichés trois mois auparavant. Cette envolée est notamment portée par l'attribution en août à sa filiale Hellenic Cables du contrat d'interconnexion Corinthe-Kos (1,5 milliard d'euros), marquant son premier succès commercial dans le HVDC après la qualification de son système de câbles de 525 kV en juillet.

Révision des objectifs

Fort de ces résultats et de la visibilité sur la production et les livraisons du quatrième trimestre, Cenergy Holdings relève son objectif d'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe table désormais sur une fourchette comprise entre 415 et 430 millions d'euros (contre 390 à 420 millions d'euros précédemment), sous réserve de stabilité géopolitique et d'absence de perturbations majeures de la chaîne d'approvisionnement.