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Cenergy annonce un contrat historique et poursuit ses achats d'actions
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 17:59

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Le groupe a officialisé l'attribution à sa filiale Hellenic Cables d'un contrat clé en main majeur en Grèce, tout en publiant un point d'étape sur son programme de rachat d'actions propres.

Par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Fulgor S.A., le segment Câbles de Cenergy Holdings a signé avec l'Opérateur Indépendant de Transport d'Electricité grec (IPTO) un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (EPCI) évalué à environ 1,5 milliard d'euros. Le projet porte sur la réalisation d'une interconnexion électrique à courant continu haute tension (HVDC) de 320 kV reliant Corinthe à l'île de Kos.

Prévu pour démarrer au quatrième trimestre 2026 en vue d'un achèvement en 2030, le chantier comprend la fourniture d'environ 1 260 km de câbles sous-marins et 30 km de câbles souterrains. Les câbles d'alimentation HVDC seront produits dans les usines grecques de Corinthe et de Thèbes.

D'une capacité de transport de 1 GW, cette infrastructure permettra de relier les îles du Dodécanèse au réseau continental grec, de sécuriser l'approvisionnement électrique régional et d'engager la fermeture progressive des centrales thermiques au fioul. Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings, a salué la signature de ce "contrat historique" qui valide le positionnement du groupe sur les projets d'infrastructures clés en main complexes.

Poursuite du programme de rachat de titres

En parallèle, la société a fait un point sur son programme de rachat d'actions initié le 16 septembre 2026. Entre le 2 et le 9 novembre 2026 inclus, Cenergy Holdings a racheté 5 033 actions sur le marché Euronext Athens au cours moyen de 21,88 euros par titre, représentant un décaissement total de 110 109,76 euros.

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