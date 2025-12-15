Cencora prend le contrôle majoritaire de OneOncology pour développer les services de cancérologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tout au long de l'opération)

Le distributeur américain de médicaments Cencora COR.N a déclaré lundi qu'il allait prendre le contrôle majoritaire du réseau de soins contre le cancer OneOncology dans le cadre d'un accord qui valorise l'entreprise à 7,4 milliards de dollars, accélérant ainsi ses efforts pour fournir davantage de services aux cliniques de cancérologie.

Cencora, qui détient déjà une participation dans OneOncology, achètera la plupart des actions restantes à la société d'investissement TPG TPG.O et à d'autres détenteurs pour environ 3,6 milliards de dollars en espèces et remboursera 1,3 milliard de dollars de la dette de OneOncology, pour une contrepartie totale en espèces d'environ 5 milliards de dollars.

En novembre, la société s'est engagée sur à investir 1 milliard de dollars jusqu'en 2030 pour développer son réseau de distribution aux États-Unis, répondant ainsi à l'appel de la Maison Blanche invitant les fabricants à stimuler la production nationale et lui permettant de faire face à l'augmentation de la demande de médicaments nécessitant une manipulation spéciale et une solide infrastructure de la chaîne du froid.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2026 de Cencora. Cencora prévoit de financer l'achat par une nouvelle dette.

Cencora a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026, mais a déclaré qu'en raison de l'arrêt des rachats d'actions avant la transaction, les bénéfices sont désormais plus susceptibles de se situer dans la moitié inférieure de la fourchette précédente de 17,45 $ à 17,75 $ par action.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés à long terme, indiquant qu'elle s'attend à ce que OneOncology augmente le bénéfice d'exploitation et le bénéfice par action au fil du temps, au fur et à mesure de son intégration dans les activités de santé de la société aux États-Unis.