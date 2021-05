Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Celyad : une consommation de trésorerie conforme aux attentes Cercle Finance • 07/05/2021 à 12:09









(CercleFinance.com) - Celyad a annoncé vendredi que sa consommation nette de trésorerie s'était élevée à 5,1 millions euros au cours du premier trimestre, conformément à ses anticipations. En date du 31 mars, la société belge de biotechnologies disposait d'une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 12,2 millions d'euros. Celyad, qui a levé un montant de 3,3 millions d'euros le mois dernier, estime que sa trésorerie devrait être suffisante pour financer ses dépenses d'exploitation et ses dépenses d'investissements jusqu'à la mi-2022. Le titre perdait un peu plus de 2% en Bourse vendredi suite à la parution de ces chiffres.

Valeurs associées CELYAD ONCO Euronext Paris +24.22% CELYAD ONCO Euronext Bruxelles -5.37%