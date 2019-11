CELYAD : résultats positifs pour CYAD-101

(AOF) - Celyad souligne la sécurité et l'activité clinique de CYAD-101, premier traitement allogénique CAR-T de sa catégorie sans modification génomique pour le CCRm, lors de la 34ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), tenue à Washington D.C. du 6 au 10 novembre 2019.