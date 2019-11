CELYAD reçoit 8,5 millions d'euros de subsides et financements non-dilutifs de la Région Wallonne

Ces aides à l'innovation technologique de la Région Wallonne ont été confirmées parWilly Borsus, Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Économie, du Commerce Extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire.

(AOF) - Celyad s'est vu octroyer 8,5 millions d'euros de subsides et financements non-dilutifs de la Région Wallonne. Ce financement aidera à soutenir le développement des candidats CAR-T de la société, dont CYAD-01 et CYAD-02 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante ainsi que les approches de prochaine génération actuellement en développement préclinique.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.