Celyad présente une mise à jour de son programme clinique pour la LMA r/r et MDS lors de la 61ème réunion annuelle de l'ASH

Le développement futur du programme pour la LMA r/r (Leucémie Myéloïde Aigue réfractaire/récidivante) et le syndrome myélodysplasique (MDS) sera renforcé par notre procédé de production OptimAbo Le recrutement dans l'essai DEPLETHINK, qui évalue le CYAD-01 après une chimiothérapie de préconditionnement, se poursuit tandis que l'essai THINK progresse vers le segment d'expansion qui évaluera le CYAD-01 produit selon le procédé OptimAb et administré en tant que monothérapieo L'essai CYCLE-1 évaluant un CAR-T basé sur NKG2D de nouvelle génération, le CYAD-02, après une chimiothérapie de préconditionnement, est sur le point de commencer son recrutement début 2020o Les résultats préliminaires du programme pour la LMA r/r et MDS utilisant le procédé OptimAb sont attendus d'ici la fin du premier semestre 2020.Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq : CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, a présenté aujourd'hui une mise à jour de son programme de développement autologue CAR- T basé sur NKG2D pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) r/r et des syndromes myélodysplasiques (MDS) lors du 61e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) qui se tient du 7 au 10 décembre 2019 à Orlando, Floride.