Celyad Oncology : Georges Rawadi nommé CEO

(AOF) - Celyad Oncology, société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), annonce la nomination de Georges Rawadi au poste de Directeur Général à compter du 23 mars 2023 et avec une date de commencement le 17 avril. Président de la société de 2003 à 2022, Michel Lussier restera CEO Intérimaire jusqu’au 17 avril pour assurer une bonne transition.

Ex-vice- Président Business Development & Intellectual Property de Celyad de 2014 à 2018, Georges Rawadi a récemment été CEO et membre du Conseil d'Administration d'Ysopia Bioscience (France), et vice-président du développement Commercial de Cellectis.

Georges Rawadi est titulaire d'un doctorat en microbiologie de l'UPMC ainsi que d'un Executive Master de l'Essec en Gestion et Stratégie dans l'Industrie de la Santé.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.