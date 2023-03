Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Celyad: nouveau directeur général, le titre remonte information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 12:27









(CercleFinance.com) - Celyad a annoncé vendredi la nomination de Georges Rawadi au poste de directeur général avec pour mission d'assurer la prochaine phase de croissance de la société de biotechnologie.



L'action du spécialiste des thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) progressait de 3,5% sur Euronext Bruxelles et Paris suite à cette annonce.



Rawadi - qui dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique - connaît bien Celyad pour y avoir passé quatre ans en tant que vice-président du développement de l'activité et de la propriété intellectuelle, entre 2014 et 2018.



Le cadre, qui a aussi occupé les fonctions de vice-président du développement commercial chez Cellectis, remplacera Michel Lussier, un membre du conseil d'administration qui occupait jusqu'ici le rôle de DG à titre intérimaire.



Dans ses nouvelles fonctions, Georges Rawadi aura pour mission d'assurer la prochaine phase de croissance de l'entreprise, qui cherche à rentabiliser les actifs issus de sa propriété intellectuelle après avoir abandonné tous ses programmes de recherche clinique.





