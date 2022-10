Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Celyad: met à jour sa stratégie d'entreprise information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 13:42

(CercleFinance.com) - Celyad Oncology a présenté aujourd'hui une mise à jour de sa stratégie d'entreprise et de ses programmes d'essais cliniques, ainsi que les étapes opérationnelles et organisationnelles et les mesures d'économie qui en découleront.



Elle focalise sa stratégie d'entreprise sur la valorisation de son portefeuille de droits intellectuels, au travers de ses efforts en matière de recherche et développement.



Ses brevets américains concernant la thérapie CAR T allogénique et les thérapies basées sur le récepteur NKG2D ouvrent la voie au développement de programmes et à des associations avec des tiers pour l'octroi de licences pour ces brevets.



La société continue d'exploiter le potentiel dynamique de la plate-forme shRNA, y compris le multiplexage shRNA qui permet de moduler plusieurs gènes simultanément.



Elle progresse actuellement dans plusieurs programmes de découverte, y compris dans les CARs à double ciblage avec les capacités du récepteur NKG2D.