Celyad: lourde dépréciation en vue, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 14:52

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Celyad a annoncé mercredi qu'elle allait devoir passer de lourdes charges en raison de la dépréciation de son 'goodwill' et de ses actifs intangibles en oncologie.



Cette réduction de valeur provient du changement de la stratégie de l'entreprise, qui s'est détournée du développement clinique de médicaments pour se focaliser sur la recherche préclinique et à la monétisation de son portefeuille de propriété intellectuelle (IP) au travers de partenariats, collaborations et accords de licence.



Dans la mesure où la société n'a pour l'instant conclu aucun contrat de sous-licence ou de collaboration, Celyad reconnaît qu'il existe une certaine incertitude quant au calendrier et au montant du flux de transactions et des recettes associées à court, moyen et long terme.



Compte tenu de ces inconnues, l'entreprise a prévu de comptabiliser dans ses états financiers une réduction de valeur non monétaire de 20,5 millions d'euros sur base statutaire.



Ce montant atteindra 35,1 millions d'euros sur base consolidée pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.



Dans son communiqué, Celyad précise que la conclusion de son test de dépréciation et des détails supplémentaires seront fournis lors de la publication des résultats annuels, autour du 23 mars.



Puisque son actif net est désormais inférieur à la moitié du capital souscrit, le conseil d'administration soumettra, à l'assemblée générale du 5 mai 2023, un plan d'entreprise incluant la proposition de poursuivre l'activité de la société.



A la suite de ces annonces, le titre Celyad lâchait 23,6% pour repasser sous le cap de l'euro symbolique, pour une capitalisation boursière de l'ordre de 17,4 millions d'euros.