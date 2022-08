Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Celyad: les essais de phase 1b vont reprendre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - L'action Celyad s'envole dans des volumes élevés lundi matin à la Bourse de Paris, la société spécialisée dans le développement de traitements contre le cancer ayant reçu l'autorisation de reprendre ses essais cliniques.



A 10h15, le titre grimpe de 18% dans des volumes représentant déjà près de 20 fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances sur Euronext Bruxelles et Paris.



Au même moment, l'indice BEL perd 0,4% et le CAC 40 gagne 0,5%.



Celyad a fait savoir ce matin que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait levé la suspension portant sur ses essais de phase 1b menés dans le cancer colorectal.



L'entreprise avait suspendu ces tests de son plein gré en février dernier afin de pouvoir enquêter sur des rapports faisant état de deux décès dans le cadre de l'étude.



L'essai avait ensuite été mis en état de suspension clinique en mars par la FDA.



Cette étude de phase 1b vise à évaluer le traitement expérimental NKG2D par lymphocytes CAR T mis au point par Celyad en association avec Keytruda, l'immunothérapie-vedette de Merck, chez les patients souffrant de cancer colorectal métastatique réfractaire (mCRC).





Valeurs associées CELYAD ONCO Euronext Paris +59.56% CELYAD ONCO Euronext Bruxelles +39.69%