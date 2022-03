Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Celyad: la suspension de l'essai de phase 1b confirmée information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - L'action Celyad Oncology perd encore du terrain mercredi à la Bourse de Paris suite à la confirmation par la société biotechnologique de la suspension de son essai de phase 1b.



L'entreprise belge dit avoir été informée par un email de l'autorité sanitaire américaine (FDA) que l'essai CYAD-101-002 avait été placée en attente clinique en raison d'informations insuffisantes pour évaluer les risques auxquels sont exposés les sujets de l'étude.



Celyad avait annoncé lundi qu'elle avait décidé d'interrompre volontairement l'essai afin d'investiguer les rapports faisant état de deux décès au sein de l'étude, ce qui s'était traduit par une baisse de 21% de l'action en deux séances de Bourse.



Le titre abandonne 6% supplémentaires ce mercredi, ce qui porte à plus de 38% son repli depuis le début de l'année.



Pour mémoire, l'étude CYAD-101-002 vise à évaluer la thérapie expérimentale personnalisée de la société avec une chimiothérapie et l'immunothérapie Keytruda de Merck chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique réfractaire.





