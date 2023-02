Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Celyad: financement assuré jusqu'à la fin 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Celyad a estimé vendredi que sa trésorerie de 12,4 millions d'euros ne serait pas suffisante pour lui permettre de financer ses dépenses au-delà des 12 prochains mois.



Dans un communiqué, l'entreprise souligne que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie devraient être suffisants pour financer ses dépenses opérationnelles et ses besoins en dépenses d'investissement jusqu'au quatrième trimestre 2023.



En décembre dernier, l'entreprise avait décidé d'arrêter le développement de son programme clinique restant, un candidat allogénique dit 'CAR-T' dans le myélome multiple récidivant ou réfractaire (r/r MM)).



Celyad a désormais l'intention de se concentrer sur la valorisation de son patrimoine de droits intellectuels qui offre, selon elle, un potentiel intéressant dans le cadre de l'éventuel octroi de licences pour ses brevets.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Celyad chutait de 6% dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées CELYAD ONCO Euronext Paris -6.86% CELYAD ONCO Euronext Bruxelles -6.86%