Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Celyad : demande d'IND acceptée pour CYAD-211 Cercle Finance • 14/07/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - Celyad Oncology annonce que la FDA américaine a accepté sa demande d'IND (Investigational New Drug) pour CYAD-211, premier candidat clinique de thérapie CAR T allogénique de la société utilisant la technologie shRNA. La société de biotechnologies précise que l'essai clinique de phase 1 évaluant le candidat CAR T anti-BCMA 'prêt à l'emploi' CYAD-211 pour le traitement du myélome multiple récidivant/réfractaire (r/r MM) devrait commencer d'ici la fin de l'année 2020.

Valeurs associées CELYAD ONCO Euronext Paris +21.39% CELYAD ONCO Euronext Bruxelles +9.39%