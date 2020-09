Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Celyad : accord de collaboration avec l'américain Merck Cercle Finance • 29/09/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - Celyad s'inscrit en forte hausse mardi matin à la Bourse de Bruxelles après l'annonce de la signature d'un accord de collaboration avec le géant américain Merck. Vers 9h15, le titre grimpe de plus de 6%, quand l'indice BEL 20 recule de 0,4%. Dans un communiqué publié dans la matinée, la société de biotechnologie indique avoir conclu un accord de collaboration d'essai clinique avec une filiale de Merck. Aux termes du partenariat, Celyad conduira un essai clinique de phase 1b devant évaluer une association de son anticancéreux expérimental CYAD-101 avec Keytruda, l'immunothérapie vedette du groupe biopharmaceutique américain. L'étude portera sur les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique avancé (mCRC) pour lesquels il existe un haut besoin médical encore non pourvu selon Celyad.

Valeurs associées CELYAD ONCO Euronext Paris +10.97% CELYAD ONCO Euronext Bruxelles +3.74%