Cellnex : stable, un analyste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Cellnex est stable ce jour, alors que l'analyste Morgan Stanley a repris ce matin la couverture de l'action de l'opérateur espagnol de mâts télécoms à l'achat ('surpondérer'), avec une cible de 45 euros. Les analystes mettent en avant l'importance des fonds levés récemment par le groupe (quatre milliards d'euros), ce qui luiredonne de la puissance de feu. Sachant que Cellnex a réalisé environ 25 acquisitions depuis son introduction en Bourse, mi-2015, calcule Morgan Stanley.

Valeurs associées CELLNEX TELECOM Sibe +0.15%