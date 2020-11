Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellnex : après 9 mois, le chiffre d'affaires gagne 53% Cercle Finance • 04/11/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Les indicateurs financiers publiés aujourd'hui par Cellnex mettent en évidence l'expansion du groupe et sa croissance soutenue. Après les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Cellnex s'élève à 1,15 milliard d'euros, soit une hausse de 53% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, l'EBITDA a atteint 838 millions, progressant de 68%. Les services d'infrastructure dédiés aux opérateurs de télécommunications mobiles ont contribué à 78% de l'activité, à hauteur de 898 millions d'euros, soit une augmentation de 77% par rapport à septembre 2019, tandis que l'activité dans les infrastructures de diffusion représente 15% du chiffre d'affaires, à 172 millions d'euros.

Valeurs associées CELLNEX TELECOM Sibe +4.00%