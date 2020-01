Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellnex : acquisition d'Omtel au Portugal Cercle Finance • 03/01/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Cellnex grimpe de 3% à Madrid, au lendemain d'un accord par lequel le groupe d'infrastructures télécoms acquiert l'opérateur de sites et tours portugais Omtel, pour une valeur d'entreprise équivalente à 800 millions d'euros. Cette société acquise, auprès d'Altice Europe et de Belmont Infra Holding, opère actuellement 3.000 sites et en lancera 400 supplémentaires dans les quatre prochaines années. Le groupe pourrait ajouter 350 sites à ce programme jusqu'en 2027. Le Portugal devient ainsi le huitième pays d'Europe où Cellnex est implanté. Après pleine intégration et lancement des nouveaux sites, l'Espagnol prévoit un gain en EBITDA estimé à 90 millions d'euros en rythme annuel.

