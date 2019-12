Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellnex : acquisition d'actifs auprès d'Iliad finalisée Cercle Finance • 24/12/2019 à 08:48









(CercleFinance.com) - Conformément à l'accord signé le 7 mai dernier, Iliad annonce avoir finalisé la mise en oeuvre de son partenariat stratégique avec Cellnex, par des transactions représentant pour Iliad un montant reçu de deux milliards d'euros. La maison-mère de Free a ainsi cédé au groupe espagnol 70% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en France, ainsi que ses infrastructures passives de télécommunications mobiles en Italie.

Valeurs associées CELLNEX TELECOM Sibe -0.36%