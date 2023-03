Cellectis: une trésorerie 2022 en net recul

(AOF) - Cellectis, société de biotechnologie de stade clinique, spécialiste du traitement de maladies graves grâce à une technologie d'édition de génome baptisée Talen, annonce qu’elle disposait de 95 millions de dollars « en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés » au 31 décembre 2022, contre 177 millions un an plus tôt. La société estime que ses fonds seront suffisants pour financer ses activités « jusqu’au troisième trimestre 2024 ».

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 25,7 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2022, contre 38,6 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2021. Cellectis explique cette baisse par une diminution des revenus liée à la reconnaissance d'une note convertible de 20 millions de dollars obtenue comme compensation financière pour la licence de droit d'utilisation attribuée à Cytovia et de paiements d'étape pour 10 millions de dollars d'Allogene pour les douze mois clos le 31 décembre 2021, ainsi que par la diminution de 1,7 millions de dollars du crédit impôt recherche en raison de la diminution des dépenses de R&D.

La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 98,1 millions de dollars (soit 2,15 dollars par action) pour les douze mois clos le 31 décembre 2022, dont 92,6 millions de dollars sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 101,7 millions de dollars (soit 2,27 dollars par action) pour les douze mois clos le 31 décembre 2021, dont 85,3 millions de dollars étaient attribuables à Cellectis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.