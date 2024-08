Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cellectis: un article publié dans la revue Molecular Therapy information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Cellectis gagne près de 3% mardi à la Bourse de Paris suite à la parution dans la revue scientifique Molecular Therapy d'un article consacré à sa méthode de conception de cellules CAR T destinée au traitement des tumeurs solides récalcitrantes.



D'après la biotech, cette publication est venue démontrer les capacités d'édition du génome via sa technologie propriétaire 'Talen' pour ce qui concerne la conception de cellules CAR T allogéniques, qui permettent de cibler les tumeurs solides récalcitrantes à l'immunothérapie tout en atténuant les risques potentiels de sécurité.



'La thérapie cellulaire adoptive basée sur les cellules CAR T s'avère salvatrice pour de nombreux patients atteints de cancer', rappelle la société dans un communiqué.



'Cependant, son efficacité thérapeutique est limitée à quelques types de tumeurs liquides, les tumeurs solides se révélant particulièrement récalcitrantes', ajoute-t-elle.



Selon Cellectis, l'utilisation de sa technologie d'édition du génome présente une stratégie innovante d'ingénierie des cellules CAR T destinée à surmonter ces difficultés.



Cette approche, poursuit l'entreprise, permet d'infiltrer et de cibler efficacement les tumeurs solides triple négatives du sein dans des modèles de souris physiologiquement pertinents, sans toxicité observable en dehors de la cible tumorale.





