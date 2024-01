Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cellectis: tirage d'une seconde tranche du prêt de la BEI information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - Cellectis recule en Bourse mercredi suite à l'annonce du tirage de la deuxième tranche de 15 millions d'euros du prêt conclu avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).



La société de biotechnologie précise que cette tranche, qui devrait être décaissée par la BEI d'ici au 25 janvier, s'inscrit dans le cadre du contrat de crédit de 40 millions d'euros conclu fin 2022 avec la BEI.



Les fonds issus de cette 'tranche B' doivent être utilisés afin de développer son portefeuille de produits candidats UCART allogéniques, des cellules 'ingéniérées' prêtes à l'emploi pour le traitement de patients atteints de cancer.



Comme condition au décaissement, l'entreprise a émis 1.460.053 bons de souscription d'actions au profit de la BEI, chaque BSA devant permettre de souscrire une action ordinaire à un prix de 2,53 euros.



Suite à ces annonces, le titre cédait plus de 5% mercredi à la Bourse de Paris.



Pour rappel, la société doit recevoir début 2024 un investissement supplémentaire d'AstraZeneca qui pourrait représenter 140 millions de dollars.



Dans le scenario où cet investissement additionnel aurait lieu, le géant biopharmaceutique détiendrait environ 44% du capital social et 30% des droits de vote de Cellectis.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris -5.02%