Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: présentera des données contre le cancer information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 11:10









(CercleFinance.com) - Cellectis présentera des données précliniques sur des cellules “smart” CAR T éditées par TALEN permettant un meilleur ciblage des tumeurs solides, à la réunion annuelle de laSociety for Immunotherapy of Cancer (SITC) qui se tiendra à Boston du 8 au 12 novembre 2022..



Cellectis, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui que des données précliniques sur des cellules “smart” CAR T éditées par TALEN pouvant surmonter les principaux défis du ciblage des tumeurs solides.



Sur place, Cellectis présentera plusieurs posters dont l'un sur ces cellules “smart” CAR T et un autre sur les stratégies innovantes d'ingénierie des cellules T.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +6.52%