Cellectis: présente des données précliniques sur TALEN information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 15:33

(CercleFinance.com) - Cellectis annonce que des données précliniques sur des cellules 'smart' CAR T éditées par TALEN® pouvant surmonter les principaux défis du ciblage des tumeurs solides seront présentées aujourd'hui lors de la 37ème réunion de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).



'Notre plateforme d'édition du génome basée sur TALEN® permet des stratégies innovantes d'ingénierie des cellules T qui peuvent combattre certains des défis posés par le développement de cellules CAR T pour les tumeurs solides', fait savoir Cellectis.



Le laboratoire évoque la faisabilité du développement de stratégies d'ingénierie des cellules CAR T qui peuvent améliorer le ciblage des tumeurs solides tout en atténuant les risques potentiels, ouvrant ainsi la voie au développement clinique.



Les présentations posters auront lieu aujourd'hui entre 9h et 21h, heure de New York, dans le Hall C et seront disponibles sur le site web de Cellectis, juste après l'événement.