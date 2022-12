Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: premier patient traité dans la leucémie information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Cellectis a annoncé vendredi que son produit candidat UCART22 avait été administré à un premier patient dans le cadre d'une étude consacrée au traitement de la leucémie lymphoblastique aigüe.



La société de biotechnologie, spécialisée dans l'édition de génome, indique que son produit a été administré pour la première fois à un patient aux Etats-Unis, après une période d'observation de 28 jours, sans complications.



Dans un communiqué, Cellectis évoque une 'étape majeure' pour l'entreprise, espérant ainsi pouvoir proposer une alternative thérapeutique potentielle pour les patients atteints de leucémie lymphoblastique aigüe (LLA) à cellules B en rechute ou réfractaire



Fabriqué en interne, UCART22 est un produit candidat CAR T allogénique qui cible l'antigène CD22 évalué dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1/2a visant évaluer la sécurité et l'activité clinique du produit candidat chez les patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire.



Cellectis rappelle avoir pris la décision, il y a trois ans, de construire ses propres installations à Raleigh, en Caroline du Nord et à Paris afin de prendre le contrôle de sa production et de ses délais de fabrication.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Cellectis grimpait de plus de 7% vendredi en fin de matinée.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +8.04%