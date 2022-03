Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: perte nette accrue sur l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - L'action Cellectis s'inscrit en baisse vendredi matin à la Bourse de Paris suite à la publication des résultats annuels de la société de biotechnologie.



A 9h40, le titre se repliait de 3,5%, alors que l'indice SBF 120 lâchait 2,3% au même moment.



Le spécialiste des produits thérapeutiques d'immunothérapie a annoncé hier soir que son chiffre d'affaires avait atteint 67 millions de dollars sur l'exercice 2021, contre 82 millions en 2020.



La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires s'est, elle, creusée à 114 millions de dollars sur l'exercice, comparativement à une perte de 81 millions pour l'exercice précédent.



L'entreprise attribue l'aggravation de ses pertes à la baisse de ses revenus et à une augmentation des charges d'exploitation, notamment due à une progression des dépenses liées aux rémunérations.



Au 31 décembre 2021, Cellectis estimait disposer d'une trésorerie de 191 millions de dollars, en incluant sa filiale américaine Calyxt, contre 274 millions fin 2020.



Dans son communiqué, la biotech juge que ce montant est suffisant pour financer ses activités jusqu'au début de l'année 2024.





