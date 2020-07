Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis : nouveau directeur pour le site de Raleigh Cercle Finance • 22/07/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Cellectis annonce l'arrivée de Steve Doares en tant que vice-président sénior, US manufacturing et directeur du site de Raleigh (Caroline du Nord) qui permettra l'approvisionnement clinique et commercial de ses produits candidats UCART. Steve Doares rejoint la société de biotechnologies après avoir été vice-président, global manufacturing sciences chez Biogen, où il était responsable du transfert de technologies et des procédés vers la fabrication GMP.

Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris 0.00%