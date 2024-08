Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cellectis: nomination d'un nouveau directeur médical information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Cellectis fait part de la nomination du docteur Adrian Kilcoyne en tant que directeur médical, avec effet immédiat, succédant à Mark Frattini qui quitte la société de biotechnologies pour poursuivre d'autres opportunités.



Avant de rejoindre Cellectis, le docteur Kilcoyne était directeur médical et responsable de la recherche et du développement chez Celularity, où il a fait progresser les programmes de thérapies CAR-T allogéniques en oncologie et de thérapies par cellules Natural Killer (NK).



Par ailleurs, Cellectis a annoncé une perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de 17,9 millions de dollars (soit 0,22 dollar par action) pour les six premiers mois de 2024, et a affiché une situation de trésorerie de 273 millions de dollars au 30 juin dernier.





Valeurs associées CELLECTIS 1,84 EUR Euronext Paris +3,37%