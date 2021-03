Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis : mise en place d'un programme ATM Cercle Finance • 30/03/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Cellectis annonce la mise en place d'un programme de financement en fonds propres dit 'At-the-market' (ATM) sur le Nasdaq, lui permettant d'émettre et de placer auprès d'investisseurs éligibles, en une ou plusieurs fois, des actions ordinaires. Elles seraient placées sous la forme d'American Depositary Shares (ADSs) pour un montant total brut maximum de 125 millions de dollars dans le cadre d'un contrat de placement conclu avec Jefferies en qualité d'agent placeur. Le calendrier des offres éventuelles d'ADSs dépendra de divers facteurs. Il est envisagé que le programme reste effectif jusqu'au 2 juin 2023, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations du contrat de placement ou atteinte du montant maximum du programme.

Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +0.62%