Cellectis: levée de l'avis de suspension par la FDA

(CercleFinance.com) - Cellectis déclare aujourd'hui que son partenaire sous licence, Allogene Therapeutics a annoncé la levée de l'avis de suspension par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de ses essais cliniques.



Le 7 octobre 2021, la FDA avait suspendu les cinq essais cliniques d'Allogene à la suite du signalement d'une anomalie chromosomique détectée dans les cellules CAR+ T ALLO-501A d'un seul patient inclut dans l'essai clinique ALPHA2 promu par Allogene.



Allogene a annoncé aujourd'hui que les investigations ont établi que l'anomalie chromosomique n'était pas liée à la technologie d'édition du génome TALEN® ou au processus de fabrication d'Allogene, et n'avait aucune signification clinique.



' L'anomalie n'a été détectée dans aucun produit AlloCAR T TM fabriqué, ni chez aucun autre patient traité avec le même lot d'ALLO-501A ' indique le groupe.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +11.25%