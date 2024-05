Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cellectis: les opérations financées jusqu'en 2026 information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Cellectis a annoncé mardi soir que les fonds obtenus auprès de son partenaire AstraZeneca contribueraient à financer ses activités au moins jusqu'en 2026.



Avec la finalisation de l'investissement additionnel de 140 millions de dollars en provenance du géant pharmaceutique, la société de biotechnologie disposait au 31 mars dernier de quelque 143 millions de dollars de trésorerie.



L'entreprise estime que ces capitaux seront suffisants pour financer ses opérations jusqu'en 2026.



Le spécialiste de l'édition du génome - qui cherche à développer de potentielles thérapies pour le traitement de maladies graves - a fait état d'un résultat net consolidé ajusté attribuable aux actionnaires de 6,5 millions de dollars (soit 0,09 dollar par action) pour les trois premiers mois de 2024, comparé à une perte nette de 28,1 millions de dollars (soit une perte de 0,55 dollar par titre) sur les trois premiers mois 2023.



Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 6,5 millions de dollars sur le trimestre écoulé, contre 3,6 millions de dollars sur la même période de 2023.



Suite à cette publication, l'action Cellectis évoluait peu (-0,4%) mercredi matin à la Bourse de Paris. Le titre perd plus de 11% depuis le début de l'année, mais affiche une hausse de 37% sur les 12 derniers mois.





