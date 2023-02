Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: les modalités de l'offre d'ADS sont connues information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Cellectis a dévoilé hier soir les modalités de son projet d'augmentation de capital de 20,2 millions de dollars via la mise sur le marché de nouveaux American Depositary Shares (ADS).



Dans un communiqué, la société de biotechnologie explique qu'elle prévoit de proposer 8,8 millions d'ADS, représentant chacun une action ordinaire, à un prix unitaire de 2,50 dollars.



L'opération comprend une offre au public aux Etats-Unis ainsi qu'un placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés dans les autres pays, y compris en Europe.



Sur cette levée de fonds, Cellectis envisage d'utiliser 17 millions de dollars pour financer la poursuite du développement clinique de ses immunothérapies et le solde pour financer son fonds de roulement et ses besoins généraux.



Sur la base du produit envisagé, Cellectis pense disposer de suffisamment de trésorerie pour financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2024.



La cotation des actions ordinaires de Cellectis sur Euronext Growth à Paris a été suspendue en attendant l'ouverture, cet après-midi, de la négociation des ADS sur le Nasdaq.



A noter que l'opération va avoir un impact dilutif d'environ 16% sur les actionnaires existants, puisqu'une participation de 1% au capital avant l'offre ne correspondra plus qu'à une part de 0,84% après la transaction.





