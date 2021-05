Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis : les comptes trimestriels repassent dans le rouge Cercle Finance • 07/05/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'action Cellectis s'inscrit en très légère hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication par la société biopharmaceutique de résultats trimestriels repassés dans le rouge. A 11h30, le titre grignotait à peine 0,3%, tandis que l'indice CAC Mid & Small progressait de 0,5%. L'entreprise spécialisée dans le développement d'immunothérapies a fait état hier soir d'une perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de 12 millions de dollars pour le premier trimestre, à comparer avec un bénéfice de 20 millions pour le premier trimestre 2020. Un basculement que la société explique par la baisse de ses revenus et de ses produits d'exploitation et par une augmentation de ses charges d'exploitation. Le total du chiffre d'affaires et autres produits s'est en effet limité à 28 millions de dollars au premier trimestre, contre 52 millions de dollars un an plus tôt, un chiffre qui incluait notamment les paiements reçus dans le cadre d'un accord de licence signé avec Servier. A fin mars, Cellectis disposait d'une position de trésorerie de 231 millions de dollars, un chiffre intégrant le périmètre de Calyxt, mais qui exclut les 45,5 millions de dollars de la levée de fonds dite 'at the market' (ATM) réalisée le mois dernier. Cellectis estime ainsi disposer d'un horizon de cash étendu jusqu'à 2023.

Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +3.01%