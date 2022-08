Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis : le titre grimpe après un feu vert de la FDA information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 10:25









UCART20x22 vise deux cibles validées dans les tumeurs malignes à cellules B, avec l'objectif d'améliorer la destruction des cellules tumorales et d'augmenter l'étendue du ciblage antigénique. (Photo d'illustration / Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - Cellectis s'adjuge plus de 10% ce mardi à la Bourse de Paris après avoir reçu l'accord de la FDA américaine pour débuter un essai clinique dans le traitement des tumeurs malignes. La société de biotechnologie a annoncé ce matin avoir obtenu l'accord de la Food and Drug Administration en vue du démarrage d'une étude de phase 1/2a pour son produit candidat UCART20x22 dans le lymphome non-hodgkinien en rechute ou réfractaire. Ce composé, le premier produit candidat conçu et fabriqué en interne par l'entreprise, devient également la première immunothérapie allogénique à double CAR T à entrer en phase d'essai clinique. UCART20x22 vise deux cibles validées dans les tumeurs malignes à cellules B, avec l'objectif d'améliorer la destruction des cellules tumorales et d'augmenter l'étendue du ciblage antigénique. Cellectis prévoit de démarrer le recrutement de patients au second semestre.



Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +9.38%