Cellectis : le produit Ucart22 administré pour la première fois à un patient en France

(AOF) - Cellectis annonce aujourd’hui que son produit candidat Ucart22, fabriqué en interne, a été administré pour la première fois à un patient en France, qui a terminé la période d’observation de 28 jours. Cellectis est une société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome Talen pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Ucart22 est un produit candidat Car T allogénique qui cible l’antigène CD22 et qui est évalué dans l'essai clinique Balli-01, une étude ouverte de Phase 1/2a.

L'étude est conçue pour évaluer la sécurité et l'activité clinique du produit candidat chez les patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire.

" En ciblant l'antigène CD22, notre objectif est d'offrir une nouvelle alternative thérapeutique aux patients atteints de leucémie lymphoblastique aigüe à cellules B en rechute ou réfractaire, y compris les patients qui ont rechuté ou qui n'ont pas répondu au traitement dirigé contre l'antigène CD19 ", précise Mark Frattini, directeur médical de Cellectis

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.