Cellectis lance une offre d'ADS de 22 millions de dollars pour une cotation sur le Nasdaq

(AOF) - Cellectis, société de biotechnologie au stade clinique, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de 22 millions de dollars sous la forme d’American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une action ordinaire de Cellectis, d’une valeur nominale de 0,05 euro l’une conformément aux termes d’un contrat de placement à conclure avec Jefferies LLC et Barclays Capital Inc.

La biotech qui utilise sa plateforme d'édition du génome pour fournir des thérapies cellulaires et géniques précise que son offre comprend une offre au public d'ADSs aux Etats-Unis uniquement et un placement privé dans d'autres pays, y compris des Etats membres de l'Union Européenne, auprès d'" investisseurs qualifiés ".

La Société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre pour financer la poursuite du développement clinique de des produits UCART123, UCART22, UCART20x22 et UCARTCS1, ainsi que son fonds de roulement et ses besoins généraux.

La cotation des actions ordinaires de Cellectis sur Euronext Growth à Paris sera suspendue le 3 février 2023 jusqu'à l'ouverture de la négociation des ADS de Cellectis sur le Nasdaq à 15h30 (heure de Paris)/9h30 (heure de New York), étant précisé qu'avant la reprise de la cotation sur Euronext Growth à Paris, Cellectis publiera la répartition de son capital social avant et après le règlement-livraison des ADS vendues dans le cadre de l'Offre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.