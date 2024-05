Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cellectis: l'alliance avec AstraZeneca est finalisée information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - Cellectis a déclaré lundi qu'AstraZeneca avait finalisé son investissement additionnel de 140 millions de dollars au sein de la société, conformément à l'opération qui avait été annoncée en novembre dernier.



La société de biotechnologies, spécialisée dans les immunothérapies, indique que la réalisation de l'opération fait suite à l'approbation du Ministère français de l'économie et à la satisfaction d'autres conditions suspensives.



Dans le cadre de la transaction, AstraZeneca a souscrit aujourd'hui à dix millions d'actions préférentielles dites 'de catégorie A' et à 18 millions d'actions 'de catégorie B', dans les deux cas à un prix unitaire de cinq dollars par titre.



Conséquence, le géant pharmaceutique détient désormais 44% du capital et 30% des droits de vote de Cellectis, ce qui va lui permettre d'obtenir deux sièges au conseil d'administration avec l'entrée de Marc Dunoyer et du docteur Tyrell Rivers au sein de l'instance.



Dans le cadre de leur collaboration, AstraZeneca compte s'appuyer sur les technologies d'édition de gènes de Cellectis afin de concevoir de nouvelles thérapies cellulaires contre le cancer.



Dans le détail, 25 cibles génétiques ont été exclusivement réservées à AstraZeneca, à partir desquelles jusqu'à 10 produits candidats pourraient être explorés en vue de leur développement.



Suite à ces annonces, l'action Cellectis progressait de plus de 6% lundi à la Bourse de Paris, ce qui porte à plus de 68% ses gains sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +5.80%