Cellectis: l'alemtuzumab, médicament orphelin selon la FDA

(CercleFinance.com) - Cellectis a indiqué jeudi soir que l'alemtuzumab, un traitement expérimental de la leucémie, avait obtenu la désignation de médicament orphelin de la part des autorités sanitaires américaines.



La Food and Drug Administration (FDA) a accordé ce statut à CLLS52 (alemtuzumab), un candidat médicament utilisé dans le cadre du régime de lymphodéplétion associé à UCART22, un autre candidat de Cellectis évalué dans un essai clinique dans la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) à cellules B en rechute ou réfractaire.



Dans un communiqué, Cellectis explique que l'ajout de cet agent lymphodéplétant a été associé à une lymphodéplétion soutenue, ce qui a permis une plus grande activité clinique.



La FDA accorde le statut de médicament orphelin aux médicaments destinés au traitement, au diagnostic ou à la prévention de maladies ou de troubles rares qui touchent moins de 200.000 personnes aux États-Unis.



Cette désignation pourrait notamment permettre au laboratoire français d'obtenir un processus réglementaire accéléré, de réduire ses coûts du développement, et d'arriver plus vite à une approbation du produit.



En dépit de cette bonne nouvelle, l'action Cellectis cédait 0,7% vendredi à la Bourse de Paris, mais affichait encore un gain de plus de 17% sur le mois écoulé.





Valeurs associées CELLECTIS 1,98 EUR Euronext Paris -0,70%