Cellectis : données précliniques encourageantes pour l'UCART20x22

(AOF) - Cellectis publié un article dans Cancer Immunology Research présentant des résultats précliniques de UCART20x22, le premier produit candidat à double cellules CAR T allogénique de Cellectis, ciblant les antigènes CD20 et CD22, à surmonter les mécanismes actuels de résistance aux thérapies CAR T dans le lymphome non hodgkinien (LNH) à cellules B, tout en offrant une alternative potentielle à la thérapie ciblant l’antigène CD19.

Ces résultats précliniques démontrent " une activité forte et durable de différents types de CAR CD20xCD22 allogéniques in vitro et in vivo contre diverses combinaisons d'antigènes et dans des modèles simulant l'échappement par perte de l'antigène, un défi actuel qui peut conduire à l'échec du traitement ".

Beatriz Aranda Orgilles, Ph.D., Team Leader à Cellectis, a déclaré : "Nous sommes fiers de partager ces données précliniques encourageantes qui soutiennent la transition de UCART20x22 en phase clinique et représentent une alternative thérapeutique potentielle aux thérapies dirigées contre l'antigène CD19."

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.